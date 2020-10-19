УФАС по Татарстану почти в полном составе уходит на удаленку
Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки почти в полном составе переходит на удаленку, сообщил сегодня заместитель руководителя Управления Андрей Розенталь в ходе рассматриваемого в Zoom очередного дела.
По словам Розенталя, исключение составят лишь заместители. В связи с этим участники рассматриваемого комиссией УФАС с помощью платформы Zoom дела, изъявившие желание изучить объемные материалы, представленные по делу каждым из оппонентов, смогут сделать это, но «недели через три». По предположению замруководителя УФАС, к этому времени сотрудники татарстанского регионального подразделения ФАС вернутся в офис и смогут предоставить материалы для ознакомления сторонам. На какой срок отложено рассмотрение самого дела, он предусмотрительно сообщать не стал, заметив, что стороны будут извещены дополнительно.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым