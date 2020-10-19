УФАС по Татарстану почти в полном составе уходит на удаленку

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Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки почти в полном составе переходит на удаленку, сообщил сегодня заместитель руководителя Управления Андрей Розенталь в ходе рассматриваемого в Zoom очередного дела.

По словам Розенталя, исключение составят лишь заместители. В связи с этим участники рассматриваемого комиссией УФАС с помощью платформы Zoom дела, изъявившие желание изучить объемные материалы, представленные по делу каждым из оппонентов, смогут сделать это, но «недели через три». По предположению замруководителя УФАС, к этому времени сотрудники татарстанского регионального подразделения ФАС вернутся в офис и смогут предоставить материалы для ознакомления сторонам. На какой срок отложено рассмотрение самого дела, он предусмотрительно сообщать не стал, заметив, что стороны будут извещены дополнительно.