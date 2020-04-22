Бюро медсоцэкспертизы Татарстана пояснило, как продлевается инвалидность в условиях самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В связи с режимом самоизоляции в России упрощен порядок получения справок об инвалидности. Теперь процедура медико-социальной экспертизы проводится заочно.

О новом порядке подробно рассказали в Главном бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

До 1 октября экспертиза проводится на основании направления из медицинских организаций. Личного присутствия для признания инвалидом не требуется.

Если такого направления нет, то гражданам автоматически будет продлена та группа инвалидности, которая была присвоена ранее. Продлеваться будут и проценты утраты трудоспособности.

Сведения о гражданах будут предоставлять Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Результаты освидетельствований будут направляться в ПФР и Фонд соцстрахования электронной почтой.

Гражданам же справку об инвалидности отправят заказным письмом.

За разъяснениями можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (843) 237-98-02, 8 (843) 237-98-19