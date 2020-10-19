Жена футболиста Тарасова рассказала, как попала на «Ак Барс Шоу»

Ведущая «Ак Барс Шоу» на клубном телевидении «Ак Барса» Анастасия Костенко рассказала, как казанский клуб обратился к ней с предложением о работе.

«Это было очень забавно. Как-то с работы пришел мой муж и сказал, что к нему в «Рубин» приходили с «Ак Барса», интересовались, не хочу ли я попробовать себя в роли ведущей клубного телевидения. Дима спросил обо всем этом у меня, сам он не был против, поддержал. Дальше уже мы вместе с ним договаривались, ходили на все переговоры. Он выступал в роли моего личного продюсера», — сказала Костенко.

Анастасия Костенко — жена футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова. В новом сезоне КХЛ она стала ведущей «Ак Барс Шоу» вместе с Махмудом Аракаевым и Камилей Харисовой. Костенко должна была заменить Зухру Урахбахтину, уехавшую на работу в Москву на «Матч ТВ».

Напомним, ранее из-за новых ведущих «Ак Барс Шоу» подвергли критике собственные болельщики.