Роспотребнадзор по Татарстану вновь опроверг введение новых коронавирусных ограничений в республике

В Татарстане не планируют вводить ограничения из-за коронавируса.

О том, что в республике не обсуждают введение новых ограничительных мер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сказала, комментируя последние новости, в частности введение новых ограничений в Башкирии и расширение практики использования QR-кодов в Москве.

realnoevremya.ru

«Ответ — нет», — ответила она на вопросы журналистов о новых ограничениях.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 45 случаев заражения COVID-19. Всего на 19 октября в республике зарегистрировано 7 856 случаев COVID-19.



В минувшую пятницу Авдонина уже сообщала об отсутствии намерений вводить коронавирусные ограничения. По ее словам, принятых мер достаточно.