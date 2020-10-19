Роспотребнадзор по Татарстану вновь опроверг введение новых коронавирусных ограничений в республике
В Татарстане не планируют вводить ограничения из-за коронавируса.
О том, что в республике не обсуждают введение новых ограничительных мер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сказала, комментируя последние новости, в частности введение новых ограничений в Башкирии и расширение практики использования QR-кодов в Москве.
«Ответ — нет», — ответила она на вопросы журналистов о новых ограничениях.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 45 случаев заражения COVID-19. Всего на 19 октября в республике зарегистрировано 7 856 случаев COVID-19.
В минувшую пятницу Авдонина уже сообщала об отсутствии намерений вводить коронавирусные ограничения. По ее словам, принятых мер достаточно.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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