В Татарстан на следующей неделе поступит вторая партия «взрослой» вакцины от гриппа

Фото: realnoevremya.ru / Людмила Губаева

В Татарстане ожидают вторую партию вакцины от гриппа для взрослых на следующей неделе, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вторая партия вакцины от гриппа для детей поступила еще на прошлой неделе. Прививочная кампания для детей фактически не останавливалась.

realnoevremya.ru

5 октября в Казани завершилась вакцинация от гриппа в общественных местах. Прививку сделали более 13 тыс. человек.

