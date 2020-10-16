В Татарстан поступила вторая партия детской вакцины против гриппа

В Татарстан поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Всего пришло 142 565 доз. Они уже поступили в школы и детские сады.

Вторая партия вакцины для взрослых, как ожидается, прибудет в Татарстан 20—22 октября.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане кончилась вакцина против гриппа.