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В Татарстан поступила вторая партия детской вакцины против гриппа

09:55, 16.10.2020
В Татарстан поступила вторая партия детской вакцины против гриппа
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Татарстан поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Всего пришло 142 565 доз. Они уже поступили в школы и детские сады.

Вторая партия вакцины для взрослых, как ожидается, прибудет в Татарстан 20—22 октября.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане кончилась вакцина против гриппа.

ОбществоМедицина Татарстан
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