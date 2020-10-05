Вакцинация от гриппа у метро и торговых центров в Казани завершена
Вакцинация от гриппа в общественных местах Казани завершена, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
«Всего было вакцинировано 13 430 человек. Мы считаем это достаточно хорошим результатом. В данный момент вакцинация прекращена у станции метро и около торгового центра «Мега», — сказал Жаворонков.
Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина добавила, что вакцинация против гриппа снижает смертность от новой коронавирусной инфекции.
«Если это будет сочетание инфекций гриппа и новой коронавирусной инфекции, заболевание будет более длительным и более тяжелым. А значит, и риски возникновения негативных исходов по состоянию здоровья выше», — сказала Патяшина.
Напомним, что казанцев прививали на выходах из станций казанского метро.
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