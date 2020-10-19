В Казани приступил к работе новый первый замглавы Следкома по РТ
Сегодня сотрудникам Следкома по РТ официально представили первого заместителя руководителя, полковника юстиции Павла Олейника. В Казань он прибыл из Нижнего Новгорода по Указу президента РФ.
Олейнику — 39. Кандидат юридических наук и отец двоих детей. Начинал в прокуратуре в 2005 году старшим следователем Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области. Возглавлял следственный отдел по городу Коломна Московской области, а также следственный отдел на транспорте Южного следственного управления. С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.
Справка
Олейник Павел Михайлович
родился в 1981 году в г. Энгельс Саратовской области.
В 2003 году закончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция.
С 2005 года поступил на службу в органы прокуратуры. Начал трудовую деятельность с должности старшего следователя Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области.
С сентября 2007 года в органах Следственного комитета при прокуратуре и Следственного комитета работал в должностях: старшего следователя следственного отдела по г. Балаково СУ по Саратовской области; референта отдела процессуального контроля СУ по г. Москва; заместителя руководителя следственного отдела по Нагатинскому району СУ по г. Москва, референта отдела международно-правовых поручений управления международно-правового управления СУ по г. Москва; заместителя руководителя отдела процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (с дислокацией г. Санкт-Петербург); руководителя следственного отдела на транспорте Южного следственного управления; руководителя следственного отдела по г. Коломна СУ по Московской области.
С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.
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