В Казани приступил к работе новый первый замглавы Следкома по РТ

Сегодня сотрудникам Следкома по РТ официально представили первого заместителя руководителя, полковника юстиции Павла Олейника. В Казань он прибыл из Нижнего Новгорода по Указу президента РФ.



Олейнику — 39. Кандидат юридических наук и отец двоих детей. Начинал в прокуратуре в 2005 году старшим следователем Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области. Возглавлял следственный отдел по городу Коломна Московской области, а также следственный отдел на транспорте Южного следственного управления. С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.