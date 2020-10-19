Илья Варламов рассказал о проблеме Казани и других российских городов

Известный блогер и урбанист Илья Варламов в интервью «Реальному времени» рассказал, в чем проблема Казани и других городов России.



Ранее он назвал столицу Татарстана городом, теряющим свою идентичность.

— Это общая проблема, не только у Казани. Люди не ценят историческое наследие. Когда мы говорим про архитектуру — они не видят в этом ценности, не понимают, какой от этого толк. Мы не привыкли, еще с советского времени. Если ты посмотришь на историю России: пришла советская власть, сказала памятники снести, все перестроить. Пришла другая советская власть — все снести, сделать все по-другому. Пришли 90-е — строим везде торговые центры.



realnoevremya.ru

По мнению Варламова, за понятием «все снести» россияне потеряли ощущение ценности исторического наследия, за которое необходимо бороться и отстаивать.

Полное интервью с урбанистов читайте в материале «Реального времени».