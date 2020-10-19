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В Казани снова сняли на видео массовую гибель птиц — на этот раз, ворон

02:28, 19.10.2020
В Казани снова сняли на видео массовую гибель птиц — на этот раз, ворон
Фото: pixabay.com

В Казани сняли на видео мертвых птиц в одном из парков города. Ролик появился в соцсетях. На кадрах видно, что в осенней листве лежат несколько ворон.

«В Казани вновь прошли аномальные осадки в виде... птиц. Но на этот раз на земле обнаружены вовсе не глупые голуби, а вполне сообразительные вороны. А потому и причина их массовой гибели вызывает множество вопросов и версий», — пишет автор.

Ранее жители Казани сообщали о массовой гибели птиц в парке Урицкого.

Общество Татарстан
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