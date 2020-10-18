В парке Тинчурина почтили память защитников Казани от войск Ивана Грозного — видео

В столице Татарстана прошел митинг в честь дня памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного, погибших в 1552 году при взятии города.

Мероприятие прошло в парке Тинчурина. На митинг собралось несколько десятков человек.

Открыл митинг актер Камаловского театр Азгар Шакиров. После этого была была прочитана молитва упокоить в раю всех защитников Казани, погибших в 1552 году при взятии столицы Казанского ханства войсками Ивана Грозного.



Напомним, что в этом году 468 лет с даты взятия Казани. Интерпретация тех исторических событий 1552 года, когда войска Ивана Грозного вошли в город, через современные политические лекала с соответствующими лозунгами — дело непродуктивное и опасное, считают эксперты. Жители Татарстана каждый год продолжают отмечать Хәтер көне — День памяти по погибших защитникам Казани от войск Ивана Грозного в середине XVI века. Правда, ряды отмечающих эту дату митингами и шествиями заметно сокращаются.

