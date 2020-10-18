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Блогер T-Killah приезжал вновь приезжал в Казань

11:26, 18.10.2020
Блогер T-Killah приезжал вновь приезжал в Казань
Фото: instagram.com/t_killah

Отечественный исполнитель и блогер T-killah вновь побывал в Казани. Видео появилось в его Instagram.

На заднем плане видны спортивные автомобили, которые не так давно привлекли внимание очевидцев и СМИ. Сегодня блогер выложил «сторис» с велопрогулки в татарстанской базе отдыха Мингер.

В июле этого года T-killah вместе с полузащитником казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым устроили флешмоб на фоне Госсовета Республики Татарстан.

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