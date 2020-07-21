Певец T-kilah предложил свои услуги Слуцкому в «Рубине» на фоне Госсовета РТ

Фото: Скрин Instagram

Отечественный исполнитель T-killah вместе с полузащитником казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым устроили флешмоб на фоне Госсовета Республики Татарстан. Футболист и певец передавали друг другу мяч в воздухе, перебрасывая его через автомобиль Porshe под трек Текилы «На дискотеку».

В подписи к видео певец обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, сказав, что тот может рассчитывать на усиление.

«Босс @leonid.slutsky всегда можете рассчитывать на усиление!) Размялись с @tarasov23», — подписал видео российский певец.