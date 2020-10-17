Кварацхелия остался в запасе на матч «Рубина» против «Краснодара»

Тренерский штаб «Рубина» определился со стартовым составом на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) в гостях против «Краснодара».

Леонид Слуцкий решил оставить в запасе полузащитника Хвичу Кварацхелию. Футболист только недавно присоединился к команде после игр за сборную Грузии и не готов провести весь матч. В заявке отсутствует хавбек Дарко Йевтич, удаленный в 10-м туре в игре с «Ахматом» (1:1).

Кроме того в числе запасных не оказалось защитников Михаила Меркулова и Георгия Зотова, а также полузащитников Дмитрия Тарасова и Ивана Коновалова. По данным пресс-службы казанцев, все они получили микроповреждения.

Фото: vk.com/fcrk

Встреча против «Краснодара» начнется в 16:30 по мск.

Состав «Рубина»: Дюпин — Самошников, Старфельт, Бегич, Уремович — Хван Ин Бом, Абильдгор, Шатов — Макаров, Бакаев, Деспотович.