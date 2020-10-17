Спрос на загородную недвижимость в Татарстане вырос на 62%

Жители Татарстана продолжают покупать загородную недвижимость. Спрос на частные дома за год вырос на 62%, говорят аналитики сайта объявлений «Авито».

Спросу способствует новый виток пандемии коронавируса. В среднем загородная недвижимость в республике подорожала на 14% и стоит 2 млн рублей.



По усредненным данным, дом в Татарстане покупают за 2,5 млн рублей, дачи — за 400 тыс. рублей, коттеджи — за 5 млн рублей и таунхаусы — за 3,4 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за пандемии коронавируса выросло строительство частных домов.

