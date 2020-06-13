В Татарстане из-за пандемии коронавируса увеличилось строительство частных домов

В Татарстане во время пандемии коронавируса увеличилась доля строительства частных домов.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов отметил, что эпидемия COVID-19 показала, как городским жителям необходимо выбираться за город. Те люди, у которых есть дачи и загородные дома гораздо легче пережили период самоизоляции, обратил внимание он.

Также Ханифов подчеркнул, что сейчас поставлена задача поднять престиж и возможности для индивидуального строительства, для того, чтобы татарстанцы смогли строить больше.

«Было принято такое решение, чтобы доля ИЖС в Татарстане с 40% выросла где-то до 50%, а может быть, даже до 60%», — рассказал Ханифов в интервью Андрею Кузьмину.



По данным на 6 июня в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 66,2 тыс. кв. м жилья, или 35,8% от плана.

