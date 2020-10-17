Жителей Татарстана просят поддержать проект профориентации трудных подростков

Фото: Денис Гордийко

Жителей республики просят поддержать проект профориентации трудных подростков «Точка роста» из Набережных Челнов. Победитель народного голосования среди финалистов акселератора программы «100 городских лидеров — 2020» получит возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и презентовать свой проект экспертам топ-уровня.

«Точка роста» — программа социализации и развития молодежи, находящейся в социально опасном положении. Проект создан, чтобы организовать безопасное пространство для детей из трудных семей, вовлечь в программу профилактики и наставничество. По плану, благодаря проекту количество правонарушений среди детей и подростков в городе к концу 2021 года уменьшится на 60%.

Голосование проходит по ссылке до 5 ноября. Чтобы отдать голос, необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru. От Набережных Челнов финалистом стал проект «Точка роста».

«Эксперты высоко оценили и проект, и работу команды, а теперь финальное слово за жителями Татарстана. Их поддержка необходима — проект получит возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городской команде максимально вовлечь жителей в реализацию проекта», — отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.



Ранее сообщалось, что в Казани выросла подростковая преступность, хотя самих юных правонарушителей в этом году меньше.

