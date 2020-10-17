Жителей Татарстана просят поддержать проект профориентации трудных подростков
Жителей республики просят поддержать проект профориентации трудных подростков «Точка роста» из Набережных Челнов. Победитель народного голосования среди финалистов акселератора программы «100 городских лидеров — 2020» получит возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и презентовать свой проект экспертам топ-уровня.
«Точка роста» — программа социализации и развития молодежи, находящейся в социально опасном положении. Проект создан, чтобы организовать безопасное пространство для детей из трудных семей, вовлечь в программу профилактики и наставничество. По плану, благодаря проекту количество правонарушений среди детей и подростков в городе к концу 2021 года уменьшится на 60%.
Голосование проходит по ссылке до 5 ноября. Чтобы отдать голос, необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru. От Набережных Челнов финалистом стал проект «Точка роста».
«Эксперты высоко оценили и проект, и работу команды, а теперь финальное слово за жителями Татарстана. Их поддержка необходима — проект получит возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городской команде максимально вовлечь жителей в реализацию проекта», — отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.
Ранее сообщалось, что в Казани выросла подростковая преступность, хотя самих юных правонарушителей в этом году меньше.
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