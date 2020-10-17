В одном из детсадов Казани после капремонта откроется спецгруппа для детей с сахарным диабетом

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

В Ново-Савиновском районе Казани подходит к завершению капитальный ремонт детского сада №93 по улице Голубятникова, 93а. После обновления в детсаду увеличится количество воспитанников и откроется специализированная группа для детей с сахарным диабетом.

Сейчас работы на объекте выполнены на 90%. Ожидается, что ремонт в детсаду завершится на следующей неделе.

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Здание детского сада построили в 1975 году. За это время успели прийти в негодность все коммуникационные сети, сами помещения выглядели очень старыми. Ремонт в детском учреждении начался в начале апреля текущего года. До капремонта в детсаду было 10 групп воспитанников, в том числе две группы для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет. Всего в детском саду насчитывать 235 воспитанников.

В этом году откроется дополнительная группа компенсирующей направленности для детей с сахарным диабетом. Увеличится штат сотрудников: с детьми будет работать дефектолог, врач-эндокринолог, медсестра, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

Кроме того, в образовательном учреждении появятся новые помещения: логопедический кабинет, кабинеты изобразительной деятельности, психолога, татарского языка, спортивный зал, которого раньше не было.

В конце сентября инспекция Госстройнадзора Татарстана в Казани выдала детскому саду, расположенному по улице Нестеровский овраг, заключение о соответствии.

