В Казани детский сад в ЖК «Нестеровский» получил заключение о соответствии

Инспекция Госстройнадзора Татарстана в Казани выдала детскому саду, расположенному по улице Нестеровский овраг, заключение о соответствии (ЗОС).

Как сообщает пресс-служба ведомства, новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей. В трехэтажном здании смогут разместиться 5 групповых ячеек.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

В детском саду расположен универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, медкабинеты и столовая. Также имеются служебно-бытовые и технические помещения.

Общая площадь детсада составила 1 935,6 кв. метра.

Напомним, что в Казани в высокой степени готовности к сдаче находятся детсады в жилых комплексах «Седьмое небо» и «Волжские просторы».



