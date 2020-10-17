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Власти Татарстана на 3 года зарезервировали земли для строительства М-12

01:26, 17.10.2020
Власти Татарстана на 3 года зарезервировали земли для строительства М-12
Фото: kazanfirst.ru

Власти Татарстана зарезервировали более четырех сотен земельных участков для строительства скоростной трассы М-12 Москва — Казань. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, 406 земельных участков зарезервированы под государственные нужды на 3 года для строительства восьмого участка платной трассы. Еще 583 участка зарезервированы под строительство седьмого участка.

На этот срок права собственников и землепользователей ограничиваются в части возведения зданий, строительства прудов и ведения каких-либо работ.

Ранее в Татарстане создали рабочую группу по строительству трассы М-12.

ОбществоАвто Татарстан
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