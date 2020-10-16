За период пандемии «Ростех» поставил более 200 тысяч единиц оборудования для борьбы с коронавирусом

С начала пандемии коронавируса в России холдинги «Ростеха» поставили в федеральные ведомства, лечебные и образовательные учреждения страны более 200 тысяч единиц оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Ряд дочерних компаний «Ростеха» были определены правительством РФ единым поставщиком оборудования для борьбы с коронавирусом в России. Холдинг «Швабе» поставил более 2 тыс. тепловизоров, около 7 тыс. обеззараживателей воздуха, более 100 тыс. бесконтактных термометров в больницы и школы. Оборудование направлялось в органы исполнительной власти, МЧС, Минздрав, МВД, Росгвардию и Роспотребнадзор. Порядка 9 тыс. аппаратов ИВЛ в клиники поставил концерн «КРЭТ», еще 3 тыс. единиц будет поставлено до конца года.

«На текущий момент контракты на поставку техники для борьбы с COVID-19 выполнены в среднем на 80%. Всего с начала пандемии поставлено более 200 тыс. единиц оборудования, и эта цифра продолжает расти. До конца года поставки в соответствии с условиями контрактов должны быть завершены полностью», — цитирует пресс-служба генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Кроме этого, компании холдинга производят реанимационное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, шприцевые дозаторы, дефибрилляторы), защитные костюмы, респираторы, средства индивидуальной защиты, обеззараживающие составы. Также запущено производство пробирок из медицинского пластика.



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