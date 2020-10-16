Березы, выездное совещание и поздравления: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 16 октября

Глава Алькеевского района Александр Никошин опубликовал поздравление с Днем работников дорожного хозяйства.

«Работа дорожного хозяйства — это ежедневный труд в обслуживании района, своевременное выполнение ремонтных работ на дорогах, строительство и обеспечение качественного и надлежащего состояния дорог. Ваш труд у всех на виду. Именно от ваших усилий во многом зависит настроение жителей района — водителей, пассажиров и пешеходов», — написал Никошин, пожелав также здоровья, счастья и успехов.



Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел традиционный прямой эфир. В своем обращении он затронул тему распространения коронавирусной инфекции, а также взрыв паров бензина в многоквартирном доме, произошедший сегодня днем.

Глава Арского района Ильшат Нуриев провел выездное совещание по постановке техники на хранение и организации осенне-зимнего ремонта на базе агрофирмы «Казанка». На встрече присутствовали руководители и главные инженеры сельхозформирований Арского муниципального района.



Глава Высокогорского района Рутам Калимуллин отправился на посадку берез в парке «Заказанье». В посадке деревьев принимали участие сотрудники Верховного суда Татарстана, работники пригородного лесничества и исполнительного комитета района.

Глава Кайбицого района Альберт Рахматуллин поздравил с назначением руководителем исполкома Алексея Макарова.

«Желаю Вам успешной реализации намеченных планов и проектов! Новых Вам профессиональных достижений и побед! Пусть удача сопутствует во всех ваших делах!» — написал Рахматуллин.