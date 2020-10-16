Для «Татарстан почтасы» закажут услуги по охране комнат хранения оружия

Вслед за новостью о проведении учений для сотрудников УФПС «Татарстан почтасы» на сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг по охране комнат хранения оружия. За это АО «Почта России» заплатит 8,3 млн рублей.

Согласно техзаданию, исполнитель должен оказывать услуги по охране комнат хранения оружия по централизованной охране с помощью технических средств охраны. Также исполнитель должен обеспечить контроль за каналом передачи тревожного извещения для нужд УФПС «Татарстан почтасы».

Напомним, что вчера появился тендер на оказание образовательных услуг работникам почты по применению огнестрельного оружия.

