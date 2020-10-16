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Покупка билетов и сувениров, скидки по геолокации — новые крутые функции Tatarstan Tourist Pass

16:49, 16.10.2020

Мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass — это туристический гид, банковское приложение и программа лояльности со скидками до 25%. Приложение разработал Ак Барс Банк как часть экосистемы нефинансовых сервисов для клиентов и неклиентов банка совместно с Центром развития туризма Республики Татарстан.

В новой версии приложения добавлены интерактивные подсказки в формате stories. Теперь еще проще разобраться, как выпустить виртуальную карту и начать получать скидки и бонусы в ресторанах города, а push-уведомления сообщат об акциях партнеров поблизости.

По «Карте гостя», интегрированной в мобильное приложение, пользователи получили возможность покупать билеты на экскурсии по Казани прямо в личном кабинете. Это дает возможность сэкономить время и выбрать самый подходящий вариант.

Через приложение также доступна функция покупки сувениров — Tatarstan Tourist Pass интегрирован с интернет-магазином.

Виртуальная карта Tatarstan Tourist Pass отмечена как лучший кобренд-проект и дает возможность гостям Татарстана не тратить время на поиск достопримечательностей, экскурсий или ресторанов с национальной кухней. Туристы могут моментально открыть виртуальную банковскую карту без посещения офиса, бесплатно пополнить и начать совершать покупки с комфортом. Бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания на платформах IOS и Android.

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