Олег Шатов рассказал, почему согласился перейти в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о причинах, почему он выбрал казанский «Рубин» в качестве продолжения карьеры после окончания контракта с питерским «Зенитом». На игрока также претендовал ФК «Сочи».

«Потому что тут Слуцкий! Прекрасно понимаю, что это за тренер и человек. Меня не сильно тянуло в Москву, а тут есть специалист, который знает меня.

Свою роль сыграл и личный разговор с Рустемом Фидаевичем Саймановым, из которого я понял, что в Казани строится амбициозный проект. На первой встрече сказал, что если у меня будет предложение из Европы — я поеду туда. Если нет — приеду в Казань. Я дал слово и его сдержал. Мне предоставили шанс перезапустить карьеру, потому что последние два года в Питере были неудачными из-за ряда причин», — сказал Шатов.

Олег Шатов 30 годиков pic.twitter.com/jTRBpFRtHP — «Рубин» Казань (@fcrk) September 19, 2020

Он также отметил, что договорился о переходе в казанский клуб еще на зимних тренировочных сборах в Турции, когда стало известно о нежелании «Зенита» продлевать контракт с игроком.

Официально Шатов бесплатно перешел в «Рубин» только летом нынешнего года в статусе свободного агента. В текущем сезоне РПЛ футболист успел провести 7 матчей, в которых отметился одним забитым голом и результативной передачей.

Напомним, сегодня «Рубин» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с полузащитником Павлом Могилевцем.