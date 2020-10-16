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Олег Шатов рассказал, почему согласился перейти в «Рубин»

15:34, 16.10.2020
Олег Шатов рассказал, почему согласился перейти в «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о причинах, почему он выбрал казанский «Рубин» в качестве продолжения карьеры после окончания контракта с питерским «Зенитом». На игрока также претендовал ФК «Сочи».

«Потому что тут Слуцкий! Прекрасно понимаю, что это за тренер и человек. Меня не сильно тянуло в Москву, а тут есть специалист, который знает меня.

Свою роль сыграл и личный разговор с Рустемом Фидаевичем Саймановым, из которого я понял, что в Казани строится амбициозный проект. На первой встрече сказал, что если у меня будет предложение из Европы — я поеду туда. Если нет — приеду в Казань. Я дал слово и его сдержал. Мне предоставили шанс перезапустить карьеру, потому что последние два года в Питере были неудачными из-за ряда причин», — сказал Шатов.

Он также отметил, что договорился о переходе в казанский клуб еще на зимних тренировочных сборах в Турции, когда стало известно о нежелании «Зенита» продлевать контракт с игроком.

Официально Шатов бесплатно перешел в «Рубин» только летом нынешнего года в статусе свободного агента. В текущем сезоне РПЛ футболист успел провести 7 матчей, в которых отметился одним забитым голом и результативной передачей.

Напомним, сегодня «Рубин» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с полузащитником Павлом Могилевцем.

СпортФутбол Татарстан
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