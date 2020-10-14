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Замглавы МИД РФ назвал неприемлемыми условия США по ДСНВ

07:19, 14.10.2020
Замглавы МИД РФ назвал неприемлемыми условия США по ДСНВ
Фото: mil.ru

Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неприемлемым предложением заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о готовности Вашингтона продления договора с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

ru.wikipedia.org / Tasnim News Agency

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, надо заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной — системой, которую США создают, надо заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией по ядерному вооружению до выборов.

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