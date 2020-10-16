В Казани на следующей неделе центр современной культуры «Смена» представит масштабное обновление

В следующую пятницу, 22 октября, в Казани центр современной культуры «Смена» представит масштабное обновление — новый логотип, фирменный стиль, сайт и свое онлайн-издание.

В этот же день в центре откроется выставка дизайнеров, авторов нового визуального оформления «Смены» Анны Наумовой и Кирилла Благодатских (АНКБ) под названием «Ребрендинг». Она также будет частью обновления. Посетители выставки смогут узнать о работах дизайн-студии АНКБ и о том, как происходила разработка нового дизайна центра современной культуры, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Смены».

В начале октября татарский государственный театр кукол «Экият» запустил культурно-образовательный проект «Экият-belem».

