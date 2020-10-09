Театр «Экият» запускает культурно-образовательный проект «ЭКИЯТ-BELEM»

Фото: Реальное время

Татарский государственный театр кукол «Экият» запускает культурно-образовательный проект «ЭКИЯТ-BELEM». По словам организаторов, его основная цель — приобщение детей к чтению книг.

В рамках проекта будут проводится лекции-встречи в различных форматах. Это презентации новых детских книг при участии автора, литературные викторины для детей, книжные выставки и игры, театрализованные представления по произведениям известных детских писателей. Всего планируется организовать около 30 событий. Первое состоится 10 октября — это знакомство с книгой Файрузы Муслимовой «Азбука по-татарски» в малом зале театра, которое начнется в 16.00.

Желающих просить написать организаторам по адресу Ekiyat-belem@yandex.ru. Также гости смогут бесплатно посетить музея театра.

Радиф Кашапов