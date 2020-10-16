Акции TCS Group и «Яндекса» упали на фоне новостей об отмене сделки

Акции TCS Group и «Яндекса» упали после новостей о срыве сделки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group на Мосбирже упали на 7,1% к отметке закрытия предыдущих торгов и в моменте дорастали до 1 тыс. 754,8 рубля за штуку, следует из данных торговой площадки на 12.04 мск, пишет ТАСС.

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Акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигали 4 560,2 рубля за бумагу на 12.07. К 12.32 котировки акции достигли снижения до 2,8% и равнялись 4 618 рублям за штуку, сообщает информагентство.

Сегодня стало известно, что «Яндексу» не удалось договориться об условиях сделки с TCS Group, поэтому она не состоится.

