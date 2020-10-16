Источник в клубе: «Граборенко приехал в «Нефтехимик» с лишним весом и не сбросил по ходу сезона»

Фото: ХК Нефтехимик

Как стало известно «Реальному времени», у руководства клуба и тренерского штаба «Нефтехимика» имеются претензии к белорусскому защитнику Роману Граборенко по отдаче на тренировках и к его физической форме — уровень жира хоккеиста превышает норму почти в два раза. Хотя изначально между клубом и игроком была договоренность, что Роман приведет себя в соответствующую форму к началу сезона.



Недовольны в клубе режимом хоккеиста и уровнем его игры — у него худший показатель полезности в команде «-6» в девяти проведенных матчах.

9 октября игрок подписал медицинскую выписку, в которой указано, что защитник готов играть, а болезней и травм не имеет. Клуб готов представить соответствующий документ на комиссии КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что нижнекамский клуб выставил Романа Граборенко в список отказов.