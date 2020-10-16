Швейцария ввела антироссийские санкции из-за Крымского моста

Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции против лиц и предприятий, которые связаны со строительством Крымского моста.

Так, в санкционные списки с 15 октября попали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, компании АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

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Таким образом, было «обновлено» постановление правительства Швейцарии, принятое 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь, пишет ТАСС.

Вчера, 15 октября, Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. 12 октября ЕС продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

