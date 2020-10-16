Сын Рушании Бильгильдеевой сообщил о том, что она больна пневмонией и попросил о финансовой помощи

Сын экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой Мурат сообщил, что женщина больна двусторонней пневмонией, и попросил о финансовой помощи. Такое заявление было опубликовано на странице Бильгильдеевой в Instagram.



По словам Мурата, политик заболела двусторонней пневмонией и ей не на что купить лекарства и продукты. Он и отец имеют кредиты и поэтому не могут оплатить даже адвоката. Бильгильдеев призвал откликнуться и оказать финансовую помощь.

Информацию о болезни «Реальному времени» подтвердил адвокат Бильгильдеевой Мидхат Курманов.

9 октября Верховный суд Татарстана признал законным домашний арест экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой.

