Сын Рушании Бильгильдеевой сообщил о том, что она больна пневмонией и попросил о финансовой помощи
Сын экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой Мурат сообщил, что женщина больна двусторонней пневмонией, и попросил о финансовой помощи. Такое заявление было опубликовано на странице Бильгильдеевой в Instagram.
По словам Мурата, политик заболела двусторонней пневмонией и ей не на что купить лекарства и продукты. Он и отец имеют кредиты и поэтому не могут оплатить даже адвоката. Бильгильдеев призвал откликнуться и оказать финансовую помощь.
Информацию о болезни «Реальному времени» подтвердил адвокат Бильгильдеевой Мидхат Курманов.
9 октября Верховный суд Татарстана признал законным домашний арест экс-председателя реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой.
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