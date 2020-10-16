Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению строя

Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Статья предполагает от трех до пяти лет колонии, пишет «РИА Новости».

t.me/tsikhanouskaya

В начале октября Тихановскую объявили в розыск в России. Чуть позже МВД России пояснило, что в стране не возбуждали уголовное дело против экс-кандидата в президенты Белоруссии. А наличие данных в базе разыскиваемых лиц в ведомстве объяснили формированием и ведением Межгосударственного информационного банка в рамках СНГ.

