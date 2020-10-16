В Татарстане не предоставивших результат теста на коронавирус оштрафовали на 267 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за отсутствие результата теста на коронавирус после поездки за границу оштрафовали 28 человек на 267 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Всего 850 человек не прошли тестирование или не подгрузили результат — это 1,6% от числа подлежащих. На сегодня составлено 93 протокола и вынесено 28 решений суда о штрафах.

Всего с начала открытия границ в Татарстан из-за рубежа прибыли 51 815 человек.

Напомним, в Татарстане в сентябре впервые оштрафовали за несданный тест на коронавирус после возвращения в Россию.