Следком направил в суд дело дочери бывшего вице-премьера Татарстана

В Татарстане завершено расследование уголовного дела Эллины Шайер, гендиректора АО «Авангард» и дочери бывшего министра транспорта — вице-премьера РТ Владимира Швецова. Ее обвиняют в аферах с ущербом бюджету в 8,2 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.



В итоговом обвинении Шайер — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, одно из которых связано с получением выплат из бюджета (ч.4 ст. 159.2 и ч.4 ст. 159 УК РФ). Вину она не признает. Суда ждет под подпиской о невыезде.

До суда возбужденное почти 3 года назад дело довели сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Прокуратура республики утвердила обвинение.

По версии следствия, в 2007-2015 годах Шайер, претендуя на субсидии из бюджета РТ для поддержки молодых семей и специалистов на селе, предоставила в Минсельхозпрод Татарстана список лиц, что якобы работают в АО «Авангард», желают проживать в селе Мизиново Зеленодольского района и нуждаются в улучшении жилищных условий.

По данным Следкома в том списке из девяти человек были сама обвиняемая, ее родственники, друзья и граждане, что не подозревали о происходящем. В результате министерство выделило 4,5 млн рублей на строительство девяти домов для указанных в списке лиц. Но в 2015-м эти дома были оформлены Шайер не на нуждающихся, а на принадлежащий семье Швецовых «Авангард», полагают силовики.

Второй эпизод дела связан с получением налогового вычета за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года. По версии следствия, в тот период Шайер, как учредитель и фактический руководитель челнинского ООО «Кама-Общепит», представила в налоговую декларации по НДС с заведомо ложными сведениями о суммах, подлежащих вычету. И налоговый орган вернул на счета «Камы-Общепита» сначала 1,1 млн, а затем еще 2,6 млн рублей, которые были перенаправлены на подконтрольные обвиняемой организации.

Напомним, что в ноябре 2019-го назад по этим и другим эпизодам преследование Эллины Шайер и ее брата Владимира Швецова было прекращено «за отсутствием состава преступления», а годом раньше было закрыто дело в отношении Швецова-старшего, а также замдиректора и бухгалтера АО «Авангард». Однако этим летом постановление о прекращении преследования Шайер отменили.