Прокуратура Татарстана начала проверку после видео с переполненными автобусами в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

После видео с переполненными автобусами в Казани прокуратура Татарстана начала проверку. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В соцсетях появилось видео автобуса №90, подъехавшего к остановке «Дубравная»: пассажиры не смогли попасть в салон из-за того, что автобус был переполнен. Людям пришлось оставаться на улице и ждать следующий автобус.

Ведомство оценит полноту и своевременность мер по предоставлению населению города транспортных услуг, принимаемых местными властями. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала проблему пробок в жилых массивах ЖК «Весна», Куюки, «Салават купере», Салмачи. Она сообщила, что большое количество обращений на эту тему поступило президенту РТ по итогам его прямой линии.