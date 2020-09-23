Галимова прокомментировала проблему пробок в жилых массивах Казани

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала проблему пробок в жилых массивах ЖК «Весна», Куюки, «Салават купере», Салмачи. Она сообщила, что большое количество обращений на эту тему поступило президенту РТ по итогам его прямой линии.

Галимова подтвердила, что проблема существует. Рустаму Минниханову представили варианты решения этой проблемы. «Пока капитальная трасса будет строиться, возможно, какие-то диагональные дополнительные участки для движения откроют на это время».

Фото: Нияз Шайхиев

Вопрос находится в работе и на контроле президента, отметила руководитель пресс-службы.

«Безусловно, в этом смысле есть, конечно, такая задача, которую президент всегда ставит при формировании больших жилых комплексов, о необходимости обеспечения инфраструктуры, не только дорожной, детсадов, школ, важно сформировать еще какие-то дополнительные рабочие места на этих участках», — отметила Лилия Галимова.

Напомним, что жители Салмачей, где часто возникают пробки, сами начали ремонтировать дорогу в поселок.

