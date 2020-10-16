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Происшествия

В Татарстане после гибели трех человек при пожаре возбудили уголовное дело

08:42, 16.10.2020
В Татарстане после гибели трех человек при пожаре возбудили уголовное дело
Фото: МЧС по РТ

По факту гибели при пожаре в частном одноэтажном доме в селе Чистопольские Выселки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности трем лицам», сообщает прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел вчера в девять вечера. Во время тушения пожара обнаружили тела троих мужчин в возрасте 59, 45 и 39 лет.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее сообщалось об установлении причин пожара и личностей трех погибших.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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