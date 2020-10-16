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Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов

05:28, 16.10.2020
Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов
Фото: kzn.ru

Сегодня, 16 октября, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывами до 15—17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +5..+10 градусов. Днем потеплеет до +12..+17 градусов.

В Казани осадков не ожидается. Утром температура воздуха составит +8..+10 градусов, днем +14..+16 градусов.

Общество Татарстан
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