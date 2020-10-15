Татарстан стал лидером по количеству приобретенной сельхозтехники в лизинг

В 2020 году Татарстан стал лидером среди регионов РФ по количеству приобретенной сельхозтехники в лизинг. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.

В 2020 году аграрии Татарстана приобрели 839 единиц техники по льготным программам Росагролизинга. Общая стоимость техники составила почти 3 млрд рублей. Также повысилась и урожайность: в текущем году она на 5,4 ц/га выше, чем в 2019 году.

agro.tatarstan.ru

В Росагролизинге уверены, что благодаря новой технике аграрии в срок справились с уборочной кампанией.



Ранее сообщалось, что в закрома республики поступило 5,3 миллиона тонн зерна.

