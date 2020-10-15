Татарстан стал лидером по количеству приобретенной сельхозтехники в лизинг
В 2020 году Татарстан стал лидером среди регионов РФ по количеству приобретенной сельхозтехники в лизинг. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.
В 2020 году аграрии Татарстана приобрели 839 единиц техники по льготным программам Росагролизинга. Общая стоимость техники составила почти 3 млрд рублей. Также повысилась и урожайность: в текущем году она на 5,4 ц/га выше, чем в 2019 году.
В Росагролизинге уверены, что благодаря новой технике аграрии в срок справились с уборочной кампанией.
Ранее сообщалось, что в закрома республики поступило 5,3 миллиона тонн зерна.
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