«В закрома республики поступило 5,3 миллиона тонн зерна»

Конец жатвы

Об успехах уборочной кампании в Татарстане, новых грантах для сельхозпредприятий и фермерах-мошенниках говорили сегодня на брифинге в республиканском Кабмине. Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что первым уборочную кампанию завершил в республике Атнинский район, где с 19,3 тыс. га собрали 77,4 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 40,2 центнера с гектара — это один из самых высоких показателей в республике, отметил Зяббаров.

— Наибольшая продуктивность зернового клина у 11 районов, — сказал он. — В первую четверку с урожайностью свыше 43 центнеров с гектара вошли Заинский район (48,6 центнера с гектара), Тетюшский (46,5 центнера с гектара), Кукморский — (43,2 центнера с гектара) и Нурлатский (43,1 центнера с гектара).

Фото tatarstan.ru

Среди передовиков были также названы Балтасинский, Сармановский, Мензелинский, Тукаевский, Актанышский, Атнинский и Буинский районы. А среди отстающих по части урожайности Агрызский (20 центнеров с гектара), Альметьевский (24,7 центнера с гектара), Верхнеуслонский (25,4 центнера с гектара), Зеленодольский (28,5 центнера с гектара) и Камско-Устьинский (28,8 центнера с гектара) районы.

— В закрома республики поступило 5,3 миллиона тонн зерна, — сообщил министр. — Средняя урожайность составила 35,3 центнера с гектара. А наибольшую лепту в каравай республики внесли Буинский район — 228 тысяч тонн, Арский — 215 тысяч и Тетюшский — 205 тысяч. Высокие результаты по намолоту показали также холдинг «Агросила» с намолотом 512 тысяч тонн и урожайностью 45,3 центнеров с гектара, холдинговая компания «Ак Барс» (419 тысяч тонн, 33,7 центнеров с гектара) и АО «Красный Восток Агро» (206 тысяч тонн, 30,9 центнеров с гектара).

Кукуруза с маслом… и снегом

Марат Зяббаров также отчитался по другим важным продовольственным позициям. Он сообщил, что уже начали убирать кукурузу на силос (из 135 тысяч га убрано 9,6 тыс. — 7%), а в конце сентября начнется уборка кукурузы на зерно на 45 тыс. га.

Позднее, отвечая на вопросы «Реального времени», министр сообщил, что в прошлом году около тысячи га кукурузных полей не были убраны и пошли под снег вместе с посевами. Причиной этого стало то, что кукуруза просто не успела вызреть, уточнил он, но в этом году подобного произойти не должно: год был во всех отношениях благоприятный.

Из 111 тыс. га, занятых масличными культурами и рапсом, по словам Зяббарова, осталось убрать 35 тыс. га:

— Намолочено 103 тысячи тонн, урожайность составила 13,6 центнера с гектара, что на 2,2 центнера больше, чем в 2019 году. Также выборочно приступили к уборке подсолнечника, предстоит обмолотить 120 тысяч гектаров.

Сладкое обещание

Что же касается сахарной свеклы, то ее в 2020-м посеяли на 15 тысяч гектаров меньше, чем в 2019-м — из-за закрытия Нурлатского сахарного завода. С 12 августа к уборке свеклы приступило АО «Агросила», Заинский сахарный завод ежесуточно вырабатывает 1,1 тыс. тонн сахарного песка. В Буинской зоне также приступили к копке свеклы. Убрать ее предстоит еще в общей сложности на 39 тыс. га.

— В целом состояние посевов сахарной свёклы оценивается как хорошее, — сообщил Зяббаров. — Несмотря на сокращение площадей, планируем собрать

около двух миллионов тонн сахарной свёклы. На сегодня свекла убрана на 10 тысячах гектаров, накопано 423 тысячи тонн, средняя урожайность составляет пока 418 центнеров с гектара. На сегодня мы имеем свыше 29,5 тысяч тонн сахарного песка нового урожая, что выше уровня прошлого года на 11 тысяч тонн. Есть также прошлогодние запасы, так что большого скачка цен на сахар мы не ожидаем.

Второго хлеба хватит всем?

Уборкой картофеля и овощей в республике занимаются специализированные хозяйства — ООО «Сервис Агро», КФХ Давлетов, ООО «Вятские Зори», ООО «АФ «Нармонка».

— На сегодня накопано 37 тысяч тонн картофеля и 16 тысяч тонн овощей, — сказал Марат Зяббаров. — Учитывая [посевные] площади населения, мы планируем собрать около 1,2 миллиона тонн картофеля и 340 тысяч тонн овощей. В целом по обеспечению населения картофелем и овощами проблем не предвидится.

Гречка больше не дефицит

Сообщив, что уборку озимых в республике завершили с урожайностью 41,2 ц/га, а отдельные поля дали урожайность свыше 70 ц/га, Марат Зяббаров остановился на перспективах урожая-2021:

— В текущем году озимыми засеяно 535 тысяч гектаров — плюс 40 тысяч к прошлому году. Озимой пшеницы — 410 тысяч гектаров, озимой ржи 119 тысяч. Площади под гречихой составляют 16,5 тысяч гектаров — на 3,3 тысячи меньше, чем в 2019-м.

По словам главы Минсельхозпрода республики, для обеспечения населения Татарстана гречневой крупой необходимо произвести ее в количестве 15,5 тысяч тонн, но эта потребность уже перекрыта:

— Намолот на сегодня составляет 17,5 тысяч тонн с урожайностью 11,6 центнера с гектара. По обеспечению крупой собственного производства проблем не будет!

Имеешь 3 миллиона — получи 30

— Во многом выполнение задач по дальнейшему развитию отрасли зависит от работы малых форм, это свыше 450 тысяч личных хозяйств и четыре тысячи фермерских, — напомнил Марат Зяббаров. — За ними — половина валовой сельхозпродукции 2019 года… Здесь мы видим главные наши резервы. Но за 20 лет численность сельского населения республики снизилась почти на 100 тысяч человек… Рост численности сельского населения в последние годы отмечается только в пригородных районах — Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском, Тукаевском, но численность занятых в сельской местности в них, наоборот, снижается. Главной задачей становится повышение привлекательности сельского труда, основа которой — в доходности занятия сельхозбизнесом.

Повышение привлекательности сельского бизнеса должна обеспечить стартующая в республике с 2021 года новая госпрограмма поддержки сельских товаропроизводителей — грант «Агропрогресс», позволяющий получить господдержку в объеме до 30 млн. рублей микро- и малым сельхозпредприятиям (КФХ, ИП и сельхозпотребкооперативам этот грант не светит — для них есть другие программы).

Условия получения гранта «Агропрогресс» — предприятие должно действовать более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории, наличие у грантополучателя собственных средств (не менее 10% от суммы гранта, то есть 3 млн рублей) и бизнес-проекта на ближайшие пять лет, отсутствие налоговой задолженности.

— «Агропрогресс» очень похож на грант по развитию семейных ферм и расходуется на те же цели, — уточнил министр.

Одновременно с появлением гранта «Агропрогресс», сказал он, из госпрограммы развития сельского хозяйства исключается программа «Начинающий фермер», которая дублирует другую госпрограмму — «Агростартап».

COVID-19 не задел пахарей, но затронул пекарей

Отвечая на вопросы «Реального времени», Марат Зяббаров отметил, что никаких особых дополнительных мер поддержки в связи с пандемией коронавируса сельхозпредприятия республики не получили, потому что «пандемия не сказалась на работе сельхозкомплекса».

А вот татарстанские хлебопеки получили поддержку в связи с пандемией COVID-19 — для сдерживания роста цен на социальные сорта хлеба. В первом квартале 2020 года субсидия составила 3 рубля на каждый килограмм хлеба, а со второго квартала — 4,5 рубля за килограмм.

— Понимая нынешние сложности работы в условиях пандемии, министерство идет навстречу и нарушителям условий предоставления гранта, — сообщил министр. По его словам, таким нарушителям дают шанс на исправление — берут с них обязательства, заключают мировые соглашения.

Претензионную работу по возврату средств грантов министерство инициирует только в отношении самых безнадежных получателей, заявил он. Безнадежных в этом году оказалось 30 (а всего получателей поддержки насчитывается 1381).

— Эти средства возвращены в бюджет или имеются исполнительные листы, — уточнил Зяббаров.- В основе возвратных дел — закрытие КФХ раньше исполнения 5-летних обязательств деятельности, нарушение сроков сдачи отчетов об использовании гранта, отсутствие реализации проектов. Есть, к сожалению, и факты мошенничества со стороны фермеров (это Высокогорский, Сармановский, Азнакаевский, Тукаевский, Муслюмовский, Тюлячинский, Тетюшский, Пестречинский районы).

Инна Серова