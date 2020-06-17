В Казани хотят перейти на обязательный раздельный сбор мусора

В Казани могут принять нормативно-правовой документ об обязательном разделении твердых коммунальных отходов. С соответствующим предложением на заседании в Госкомитете РТ по тарифам выступил председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

«Без этого документа мы не сможем заставить людей переходить на дуальный сбор отходов», — цитирует Анисимова «Татар-информ».

По его словам, в Казани 80% дворов уже оснащены контейнерами для раздельного сбора ТКО.

Госкомитет РТ по тарифам полностью поддержал инициативу. Заместитель председателя Лилия Борисова подчеркнула, что раздельный сбор мусора — это наше будущее.

