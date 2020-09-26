Сервисы аренды электросамокатов прокомментировали идею ограничить их скорость в Татарстане

Фото: ru.wikipedia.org/ Юля Камойлик

Сервисы аренды электросамокатов, которые работают в Казани, прокомментировали идею ГИБДД Татарстана ограничить их зону передвижения и скорость до 20 км/ч.

Пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик сообщила «Реальному времени», что самокату точно должно быть дано определение в законодательстве: «Мы свои самокаты в действующем ПДД относим к велосипедам. Все наши самокаты ограничены по скорости — не разгоняются больше 25 км/ч (системное ограничение), имеют двигатели максимальной номинальной мощностью в режиме длительной нагрузки до 250 Вт и стартуют только после того, как оттолкнешься ногой — это параметры велосипеда в действующем законодательстве».

Если же скорость движения будет ограничена 20 км/ч, то компания просто поменяет настройку в системе. В будущем она также хочет сделать скоростные зоны.



Региональный директор URent в Казани Мухамеджан Абубакиров рассказал, что компания поддерживает нововведения: «Если вы катались на наших самокатах, то могли заметить, что ограничение скорости на них 20—21 км/ч — именно для обеспечения безопасности дорожного движения. Мы подпадаем под озвучиваемые предложения и думаем, что это правильное решение со стороны государства».

kazan.urent.city

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