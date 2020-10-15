В Санкт-Петербурге умер уроженец Казани, солист театра музкомедии Дмитрий Ягнов

В Санкт-Петербурге умер солист театра музыкальной комедии Дмитрий Ягнов. Ему было 50 лет.



Среди его работ — Барнаби («Хелло, Долли!»), Шпехт («Венские встречи»), Бригелла («Труффальдино»), Аполлон («Провинциалка»), Леопольд («Королева Чардаша»), Барнет («Дорога в Нью-Йорк»), «Я другой такой страны не знаю», сообщает пресс-служба театра.

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Дмитрий Ягнов родился 7 июля 1970 года в Казани. Окончил в Петербурге академию театрального искусства в 1995 году. В том же году стал солистом-вокалистом Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.