В Казани проведут межевание улицы Фатыха Карима

Фото: Сборник документов мэрии Казани

В Казани проведут межевание территории по улице Фатыха Карима. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Межевание проводится в целях обеспечения устойчивого развития территории и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.



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Граждане и организации могут внести свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания улицы Фатыха Карима в Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Проект межевания необходимо подготовить к 17 мая 2021 года.