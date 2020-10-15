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В Казани проведут межевание улицы Фатыха Карима

12:03, 15.10.2020
В Казани проведут межевание улицы Фатыха Карима
Фото: Сборник документов мэрии Казани

В Казани проведут межевание территории по улице Фатыха Карима. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Межевание проводится в целях обеспечения устойчивого развития территории и определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Скриншот Яндекс.Карты

Граждане и организации могут внести свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания улицы Фатыха Карима в Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Проект межевания необходимо подготовить к 17 мая 2021 года.

Общество Татарстан
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