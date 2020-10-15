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Во всех моногородах Татарстана стало меньше безработных

10:38, 15.10.2020
Во всех моногородах Татарстана стало меньше безработных
Фото: pixabay.com

Во всех моногородах Татарстана уменьшилось количество безработных, сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

Так, в Челнах насчитывается 10,4 тысячи официально зарегистрированных безработных — это на 413 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.

realnoevremya.ru

На этой неделе уменьшилось число безработных и в других городах республики. По состоянию на 13 октября текущего года, в Нижнекамске 4 097 безработных, в Зеленодольске — 2 332, в Елабуге — 1 785, в Чистополе — 1 080, в Камских Полянах — 519, а в Менделеевске — 225.

Ранее сообщалось, что в шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных.

Общество Татарстан
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