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В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

00:25, 17.09.2020
В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных
Фото: realnoevremya.ru

За неделю в шести моногородах Татарстана сократилось количество безработных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РТ.

На сегодня в Челнах насчитывается 11,6 тыс. безработных, что на 191 человек меньше, чем на прошлой неделе. Число состоящих на учете в службе занятости сократилось также в Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе, Менделеевске и Камских Полянах.

В Елабуге наблюдается небольшое увеличение числа безработных. Всего на учете там состоит 1900 человек.

Ранее число зарегистрированных безработных в Татарстане превысило 78 тысяч человек.

Общество Татарстан
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