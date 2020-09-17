В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

За неделю в шести моногородах Татарстана сократилось количество безработных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РТ.

На сегодня в Челнах насчитывается 11,6 тыс. безработных, что на 191 человек меньше, чем на прошлой неделе. Число состоящих на учете в службе занятости сократилось также в Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе, Менделеевске и Камских Полянах.

В Елабуге наблюдается небольшое увеличение числа безработных. Всего на учете там состоит 1900 человек.

Ранее число зарегистрированных безработных в Татарстане превысило 78 тысяч человек.

