В Казани кинотеатр «Чулпан» реконструируют за 247 млн рублей

ГИСУ РТ разместило закупку на выполнение реконструкции кинотеатра «Чулпан», расположенного в Казани по адресу: пр. Победы, 48 а. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Заявки можно подавать до 21 июня. Максимальная цена контракта — 247 168 630 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2019 года. В документах указано, что объем работ составляет 15 625,72 куб. метра.

Напомним, ранее ГИСУ РТ разместило закупку на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установка и монтаж оборудования, по объекту «Дом Дряблова».

