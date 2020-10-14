В Татарстане школьники случайно устроили пожар, из-за чего сгорело сено на 720 тыс. рублей

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В поселке Карабаш Бугульминского района Татастана двое школьников 9 и 12 лет, один из которых житель Москвы, случайно устроили крупный пожар на на территории фермерского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел два дня назад. Один из мальчиков рассказал, что они с другом взяли четыре пачки спичек и пошли прыгать на сене. Во время прогулки школьник замерз и поджег небольшой пучок сена, чтобы согреться.

В итоге огонь перекинулся на другие тюки. Всего сгорело 420 тюков сена на 720 тыс. рублей.