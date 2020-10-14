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Парк Победы в Казани благоустроят за 44 миллиона рублей

16:16, 14.10.2020
Парк Победы в Казани благоустроят за 44 миллиона рублей
Фото: Ринат Назметдинов

Главстрой РТ разместил вчера тендер на благоустройство территории парка Победы в Казани. На эти цели выделят почти 44 млн рублей из внебюджетных средств.

Согласно данным на сайте госзакупок, в парке установят системы автополива, дополнительное освещение и так далее. Работы должны завершиться до мая 2021 года.

Парк Победы в нынешнем своем виде был открыт 9 мая 2015 года. В феврале 2020 года исполком Казани включил в границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Парк Победы» 7 крупных земельных участков.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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